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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Второй после Пеле: Гави начал матч плей-офф ЧМ в 18 лет

06 Декабря 2022 • 18:27 Комментировать
Марокко
0:0
Испания
1 6.90 X 3.75 2 1.63
2-й тайм

Одну из последних путёвок в четвертьфинал чемпионата мира во вторник разыгрывают сборные Марокко и Испании. Полузащитник «красной фурии» Гави вышел на поле с первых минут. Он, понятное дело, впервые в карьере проводит матч плей-офф чемпионата мира – в 18 лет и 123 дня.

В более молодом возрасте на матч плей-офф мундиаля с первых минут выходил только Пеле – в 1958 году бразилец сыграл в 17 лет и 249 дней. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Стэтмен Дэйв. Речь идёт об игроках, которые попадали в стартовые составы.

Следить за игрой между сборными Марокко и Испании во всех красках можно в текстовой трансляции.

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Пеле Сборная Испании Гави
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МАРОККО ИСПАНИЯ
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