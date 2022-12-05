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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Стало известно, кто возглавит сборную Испании после ЧМ-2022 слухи

05 Декабря 2022 • 19:32 Комментировать
Марокко
...
Испания
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Через 21 ч. 48 мин.

Новым главным тренером сборной Испании станет Марселино Гарсия Тораль. Об этом сообщает Marca. Ранее информировалось, что нынешний наставник национальной команды Луис Энрике покинет свой пост после окончания чемпионата мира в Катаре.

57-летний Тораль возглавлял «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию» и многие другие испанские клубы. Последним местом работы тренера был «Атлетик» Бильбао, в котором он находился с января 2021 по июнь 2022 года.

Сборная Испании заняла второе место в своей группе чемпионата мира, пустив вперед Японию, но оставив за бортом немцев. В 1/8 финала подопечные Энрике встретятся с Марокко, игра пройдет завтра, 6 декабря, стартовый свисток запланирован на 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис Энрике Марселино Гарсия Тораль
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МАРОККО ИСПАНИЯ
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