Новым главным тренером сборной Испании станет Марселино Гарсия Тораль. Об этом сообщает Marca. Ранее информировалось, что нынешний наставник национальной команды Луис Энрике покинет свой пост после окончания чемпионата мира в Катаре.

57-летний Тораль возглавлял «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию» и многие другие испанские клубы. Последним местом работы тренера был «Атлетик» Бильбао, в котором он находился с января 2021 по июнь 2022 года.

Сборная Испании заняла второе место в своей группе чемпионата мира, пустив вперед Японию, но оставив за бортом немцев. В 1/8 финала подопечные Энрике встретятся с Марокко, игра пройдет завтра, 6 декабря, стартовый свисток запланирован на 18:00 по мск.