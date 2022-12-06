Испания установила антирекорд чемпионатов мира по поражениям в серии пенальти

И ещё один антирекорд от испанцев: «красная фурия» потерпела поражение в серии пенальти после матча со сборной Марокко и проиграла четыре из пяти послематчевых серий пенальти на чемпионатах мира. Теперь это абсолютный антирекорд мундиалей, делится Opta.

Ранее сообщалось, что испанцы повторили антирекорд по ударам в створ ворот за матч чемпионата мира. За 120 минут основного и дополнительного времени игры с командой Марокко (0:0) сборная Испании лишь раз пробила в створ ворот Яссина Буну. В серии пенальти после матча испанцы также не отличились и всухую её проиграли – 0:3.

С улыбкой российский болельщик вспомнит и вылет команды Испании с российского мундиаля от хозяев турнира. На нём на стадии 1/8 финала испанцы также проиграли по пенальти, но с иным счётом - 3:4.

Теперь марокканцы гордо идут в четвертьфинал и ждут своего соперника в лице сборной Португалии или Швейцарии. Победитель последней пары на стадии 1/8 финала мундиаля будет известен сегодня вечером, а если дело затянется до дополнительного времени – то ночью.