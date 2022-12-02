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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Закрысили: Была ли спортивная борьба в матче Испании и Японии

02 Декабря 2022 • 21:28 Комментировать
Япония
2:1
Испания
окончен

В четверг сборная Испании проиграла Японии, заняла второе место, но при этом, кажется, получила более простых соперников в плей-офф. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что это было.

В начале второго тайма сборная Испании пропустила два гола от Японии и оказалась в состоянии догоняющей команды. При этом подопечные Луиса Энрике себе не гарантировали путёвку в плей-офф и по ходу матча даже откатывались на третью позицию. Однако испанцы вперёд толком не шли. Южане катали мяч вокруг да около штрафной японцев, но в неё особо не входили. По сути, у испанцев был только один момент во втором тайме, чтобы сравнять счёт. Можно, конечно, говорить, что японцы грамотно оборонялись. Тем не менее возникло чувство, что испанцы не слишком хотели побеждать.

Судите сами. Испанцы заняли второе место, благодаря чему в 1/8 финала их соперником станет сборная Марокко, а не Хорватии. Конечно, африканцы выиграли группу с балканцами, но всё же они выглядят более простым соперником, будем откровенны. При этом испанцы ещё и попали в ту часть сетки плей-офф, где нет ни Бразилии, ни Аргентины, которых считали главными фаворитами чемпионата мира. Конечно, Португалия и особенно Франция не выглядят простыми соперниками, но, кажется, это лучше Бразилии уже в четвертьфинале. Вдобавок к этому после победы Японии домой отправилась Германия.

Конечно, у нас нет и никогда не будет доказательств того, что Испания специально проиграла Японии. В конце концов решающий гол «самураи» забили в ситуации, когда ВАР очень долго просматривал эпизод, и до сих пор нет уверенности, что мяч не вышел за пределы поля. Да и к тому же ставка испанцев могла не сыграть, ведь Коста-Рика в какой-то момент выигрывала у немцев и опережала подопечных Луиса Энрике.

И всё же, можно ли представить, что испанцы специально проиграли? Вполне. Это чемпионат мира, и многие стараются выбирать себе соперника, если есть возможность. Конечно, это не всегда возможно, и не всегда так происходит, но ведь так бывало много раз в истории чемпионатов мира. Едва ли этим стоит гордиться. С другой стороны, испанцы вправе были действовать так, как им хотелось. И уж точно немцы должны винить прежде всего самих себя, а не кого-то ещё.

И всё же сборная Испании повела себя не слишком здорово, и в футболе такое часто наказывается. Если команда не играет в полную силу, то потом сложнее себя заставить включаться. В конце концов Испания в матче с Японией ведь держала в уме ситуацию, что Коста-Рика будет выигрывать. На этот случай пиренейцы, видимо, предполагали, что смогут резко прибавить и сравнять счёт в матче с японцами. Однако даже на текущем чемпионате мира в матче Аргентины и Саудовской Аравии мы видели, что по щелчку пальцев даже более классная команда не всегда может выиграть «на заказ».

На матч с марокканцами испанцы могут тоже выйти с мыслью, что они являются сильнее и победят на классе. Однако африканская команда, которая сумела пробиться в 1/8, и дальше будет отдавать все силы, чтобы добиться успеха. Испанцы в матче с японцами, возможно, пытались всех обмануть. Что ж, остаётся посмотреть, чем закончится эта история.

Роман Андреев

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