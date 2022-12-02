Гранат: «Испания могла специально проиграть Японии ради лёгкой сетки»

Бывший игрок национальной команды России Владимир Гранат высказался о поражении сборной Испании в матче с Японией (1:2).

«Если честно, я верю, что Испания могла специально проиграть Японии ради лёгкой сетки. Это своего рода футбольная хитрость», - цитирует Граната «Чемпионат».

Также специалист считает, что таким образом испанский коллектив избавился от одного из главных конкурентов в борьбе за титул чемпионов мира – команды Германии.

Япония благодаря победе над европейской сборной сумела выиграть группу с Испанией, Германией и Коста-Рикой и, соответственно, выйти в плей-офф.