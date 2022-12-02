Японцы установили антирекорд по владению мячом в победном матче ЧМ

Необычный антирекорд установила сборная Японии в сенсационном матче со сборной Испании, сообщает Opta. «Самураи» владели мячом всего 18%, что является антирекордом по владению для команды, которая победила в матче чемпионата мира.

Накануне в группе Е завершились решающие игры. Сборная Японии победила команду Испании (2:1), а в параллельной встрече сборная Германии встречалась с командой Коста-Рики (4:2).

В плей-офф мундиаля с первого места выходит сборная Японии (шесть очков), а со второго – сборная Испании (четыре очка). Сборная Германии с четырьмя баллами остаётся на третьем месте и вылетает с турнира, так как уступила испанцам по разнице мячей. Замыкает квартет сборная Коста-Рики – три очка.