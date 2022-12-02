Сборная России отреагировала на победу Японии в матче с Испанией

Пресс-служба сборной России отреагировала на сенсационную победу национальной команды Японии над Испанией в матче группового раунда чемпионата мира – 2022. Азиаты нанесли поражение «красной фурии» со счетом 2:1.

«Я знаю это чувство, бро», - гласит сообщение в официальном телеграм-канале сборной России.

Напомним, что на домашнем мундиале, состоявшемся в 2018 году, Россия победила Испанию в серии послематчевых пенальти.

Япония вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе. В 1/8 финала азиаты встретятся со сборной Хорватии. Поединок пройдет в понедельник, 5 декабря.