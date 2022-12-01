Генич дал прогноз на матч Испании против Японии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о матче между сборными Испании и Японии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Испания сильнее Японии. Но матч вряд ли получится очень результативным, многое на кону. Прогноз - тотал меньше 3. Испания рвать и метать не будет, ей достаточно не проиграть», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч Япония – Испания состоится сегодня, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После двух туров азиаты занимают второе место в квартете Е, а «красная фурия» находится на первой строчке.