Мората забил японцам в дебютном отрезке матча

Сборная Испании, практически гарантировавшая себе выход из группы чемпионата мира, в третьем туре играет против японцев. Пиренейский коллектив начал противостояние очень успешно, поведя в счете уже на 12-й минуте. Сесар Аспиликуэта после неудачной первой волны атаки выполнил подачу на линию вратарской, и Альваро Мората головой пробил голкипера.

Счет стал 1:0, на эту минуту у Испании 7 очков, Германии - 4. Япония и Коста-Рика имеют в активе по три балла.

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