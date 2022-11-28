Бут – о фаворитах ЧМ-2022: «Франция и Бразилия, испанцев тоже нельзя списывать со счетов»

Двукратный чемпион Германии в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут выделил тройку фаворитов чемпионата мира – 2022.

«Скорее всего, Франция и Бразилия, испанцев тоже нельзя списывать со счетов. У них достаточно техничные молодые пацаны», - приводит слова Бута «Матч ТВ».

На текущий момент команды Франции и Бразилии уже обеспечили себе выход в плей-офф, коллективу из Испании ещё только предстоит этого добиться.

В заключительном матче группового этапа подопечные Луиса Энрике сразятся с японцами, начало встречи – первого декабря в 22:00. При этом есть расклады, при которых испанцев устроит даже ничья.