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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бут – о фаворитах ЧМ-2022: «Франция и Бразилия, испанцев тоже нельзя списывать со счетов»

28 Ноября 2022 • 23:38 Комментировать
Япония
...
Испания
1 8.00 X 4.50 2 1.42
01.12 22:00

Двукратный чемпион Германии в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут выделил тройку фаворитов чемпионата мира – 2022.

«Скорее всего, Франция и Бразилия, испанцев тоже нельзя списывать со счетов. У них достаточно техничные молодые пацаны», - приводит слова Бута «Матч ТВ».

На текущий момент команды Франции и Бразилии уже обеспечили себе выход в плей-офф, коллективу из Испании ещё только предстоит этого добиться.

В заключительном матче группового этапа подопечные Луиса Энрике сразятся с японцами, начало встречи – первого декабря в 22:00. При этом есть расклады, при которых испанцев устроит даже ничья.

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