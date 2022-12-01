Мората повторил рекорд испанской сборной, державшийся с 1950 года

Сборная Испании проводит свой последний матч в рамках группового этапа финальной части чемпионата мира по футболу, команда Луиса Энрике сражается с Японией, и ей удалось быстро, как и в игре с Коста-Рикой в первом туре, выйти вперед. Гол записал на свой счет Альваро Мората, который проводит свой 60-й матч в составе сборной Испании.

Как оказалось, Мората забивает уже в трех матчах чемпионата мира кряду. Он забивал Коста-Рике, забивал в прошлом туре немцам, а сейчас забил и Японии. Мората - первый игрок испанской сборной с 1950 года, который забивает в трех матчах чемпионата мира кряду. Тогда это сделал Тельмо Сарра.

Следить за событиями игры между сборными Испании и Японии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.