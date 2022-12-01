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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Япония обыграла Испанию и выиграла группу, а подопечные Луиса Энрике стали вторыми

01 Декабря 2022 • 23:56 Комментировать (14)
Япония
2:1
Испания
окончен

Сборная Японии вновь добилась волевой победы над европейской топ-сборной. Испанцы вели в счёте, но пропустили дважды и ничего не смогли придумать. И всё же этот результат позволил подопечным Луиса Энрике выйти в плей-офф.

Протокол игры  
Япония2:1Испания
  12'Мората Альваро (0:1)
(1:1) Доан Рицу48'  
(2:1) Танака Ао51'  
Гонда СюитиИтакура Ко  39'Ёсида Мая  45'Танигути Сёго  44'Ито ДзюняНагатомо Юто 46' (Доан Рицу ( 46') Кубо Такефуса 46' (Митома Каору ( 46') Танака Ао 87' (Эндо Ватару ( 87') Морита ХидемасаКамада Даити 69' (Томиясу Такэхиро ( 69') Маэда Дайдзэн 62' (Асано Такума ( 62')
Запасные: Ямане МикиКавасима ЭйдзиШмидт ДэниелУэда АясэСома ЮкиГаку СибасакиМинамино ТакумиМатино СютоИто ХирокиСакаи Хироки
Унай СимонАспиликуэта Сесар 46' (Карвахаль Даниэль ( 46') Родри ЭрнандесТоррес Пау IIБальде Алехандро 68' (Фати Ансу ( 68') Гави 68' (Альба Жорди ( 68') Бускетс СерхиоПедриУильямс Нико 57' (Асенсио Марко ( 57') Мората Альваро 57' (Торрес Ферран ( 57') Ольмо Дани
Запасные: Солер КарлосСанчес РобертЛапорт ЭмерикКоке ХорхеГарсия ЭрикСарабия ПаблоЛьоренте МаркосРайя ДавидПино ЙеремиГильямон Уго
01 декабря. Стадион "Халифа Интернейшнл".

Развязка в группе Е на чемпионате мира была одной из самой интригующих на чемпионате мира. Все четыре команды имели шансы на продолжение борьбы, причём фавориты Испания и Германия всерьёз рисковали остаться без плей-офф. В заключительном матче подопечные Луиса Энрике встречались с японцами, и для попадания в следующий этап их устраивала ничья. Что касается азиатской команды, то им нужно было побеждать. «Самураев» могла устроит ничья, но только при условии, что Коста-Рика и Германия также поделили бы очки.

На первых минутах испанцы забрали мяч, но японцы ответили активным прессингом и давлением. Европейцы не могли спокойно катать футбольный снаряд, а были вынуждены быстро играть в пас, чтобы не совершить потерю. В итоге именно азиаты создали первый опасный момент в матче. Мяч заметался по штрафной испанцев, отлетел в левую зону, откуда бил Ито, но чуть не попал в створ.

Испанцы ответили быстро. Сначала после навеса слева Мората выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше, да и судя по повтору, из офсайда. Однако японцы не уделили внимание форварду внимание. Спустя пару минут уже после навеса справа от Аспиликуэты всё тот же Мората головой пробил в цель.

После этого игра чуть успокоилась. Испанцы продолжали владеть мячом, но к воротам японцев не подходили. Лишь в середине тайма мяч попал к Морате, который слева с линии штрафной пробил, но Гонда спас. «Самураи» же и вовсе ничего не могли создать. Лишь за десять минут до перерыва Симон заигрался в своей штрафной, и Маэда с близкого расстояния едва не протолкнул мяч в цель.

У японцев ничего не получалось, и они активно собирали жёлтые карточки по ходу первого тайма. Испанцы же спокойно контролировали ход матча. В итоге на перерыв южане так и ушли с минимальным преимуществом. Однако уже в начале второго тайма счёт сравнялся. Японцы вновь начали половину с активного прессинга, перехватили мяч на чужой половине поля, и вышедший на замену Доан мощным ударом с линии штрафной «прошил» Симона.

Буквально тут же японцы забили и второй гол. После затяжной атаки Ито слева прострелил от лицевой, а Танака внёс мяч в пустые ворота с пары метров. Судьи изначально гол не засчитали, но после долгого просмотра видеоассистенты признали, что футбольный снаряд в момент передачи не вышел за пределы поля, и гол был засчитан.

Испанцы пытались взвинтить темп, но теперь уже японцы действовали аккуратно и пытались отвечать контратаками. При этом подопечные Луиса Энрике к штрафной «самураев» толком не могли подойти. При этом за двадцать минут до конца матча испанцы на какое-то время в режиме онлайн упали на третье место.

Время шло, но на поле ничего не менялось. Испанцы контролировали мяч, но смысла от этого не было. Лишь на последней минуте Ольмо и Ферран разыграли стеночку в штрафной японцев, но удар первого с близкого расстояния Гонда забрал намертво.

Таким образом, сборная Японии заняла первое место в группе Е. Теперь в 1/8 финала ей 5-го декабря предстоит встреча с командой Хорватией. Что касается испанцев, то они заняли второе место в группе Е. Теперь в 1/8 финала им 6-го декабря предстоит встреча со сборной Марокко.

Роман Андреев

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Комментарии (14)
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gella
02 Декабря 2022 в 00:23
Пpогнoзы на футбол b e t - g p . r u
NOBODY
02 Декабря 2022 в 00:21
блин, товарищи, голова не соображает)) кто-нибудь придумайте веселое хокку на победу японцев )))))
FORZAYOU
02 Декабря 2022 в 00:53
Кетана вся войдёт в немецкий рот...вот)
pol-black
02 Декабря 2022 в 00:19
Если это была игра за второе место, то это была рисковая игра. Костариканцы могли и выйти вместо испанцев дальше. Но зато теперь на пути испанцев потенциально Португалия, а не бразилы. Что намного лучше для турнирного пути. Результат лучший из возможных, хотя и рисковый. Так это было или нет, увидим в ближайших матчах.
Vaisili0k
02 Декабря 2022 в 00:19
Я считаю, Япония заслуженно обошла Германию. Немцы столько сил потратили на продвижение толерантности и борьбу с расизмом, что не будут же они заявлять что японцы забили второй гол из-за ошибки лайнсмена из Лесото. Они же не расисты, чтобы его обвинять xD
CELTIC FROST
02 Декабря 2022 в 00:12
Поистине восточная сказка. Самураи - люди с неимоверным характером, просто красавцЫ, даже при вполне возможном сливе Испании, которая, вероятно, могла вдруг захотеть отцепить от ЧМ немцев и не попасть на хорватов. / А как было бы интересно, если бы в параллельном матче коста-риканцы одерживали победу)) Вот как бы тогда зашевелились эти ленивые испанские жуки с их стерильным владением? Большой вопрос. Странное впечатление создали пиренейцы. Однако ж. Безусловно, этот матч войдет в историю. А путь Японии в группе - поистине уникален. В любом случае вызывает уважение.
CERG
02 Декабря 2022 в 00:27
Сказка это случайность, а японцы уже давно развивают футбол, пока повторяют успех России))
roksanvanino2015
02 Декабря 2022 в 00:08
просто позорище
понятно что энрике досталось слабейшее за всю историю поколение, но проиграть азиатам это диагноз
и самое главное что и изменить что то невозможно
состав слабый, играть во что то другое, кроме ватоката не умеют, да и тренеров норм в испании нет
гвардиола со слабыми составами не работает
Шарипов Тахир
02 Декабря 2022 в 00:03
Просто беспомощная и слабая команда у Испании. Стоило японцам чуть прибавить в скорости и в прессинге в течение очень маленького интервала времени ,как Испания тут же "поплыла" и получила два мяча. И потом совершенно бесперспективная игра якобы в атаке, в которой нет ни обострения, ни мысли, ни скорости. В общем это напоминает игру Барселоны ее худших виемен. То есть по такой игре Испании ничего не светит.
shadowlive91
02 Декабря 2022 в 00:03
даешь финал
Япония - Сенегал!
sagittarius
02 Декабря 2022 в 00:15
Главный афродpoчер мирового футбола Это'о обещал Марокко - Камерун, вроде бы.
Element-22
02 Декабря 2022 в 00:00
игра испанцев в добавленное время - просто смех. пешком, все пасы в ноги сопернику, удары в молоко, зато как итог: отцепили немцев, сами обошли хорватов. выгодно, но мерзко.
самураям - респект!
CELTIC FROST
02 Декабря 2022 в 00:14
Меня тоже терзают смутные сомнения) Не удивлюсь и сознательному сливу. Однако чаще всего потом Бог шельму метит. В общем, посмотрим...
SpsGod
01 Декабря 2022 в 23:59
Вот это фантастика! Молодцы Японцы, что команда, что болельщики, просто восхитительны. Эх, жаль Коста-Рика не смогла выиграть свой матч, хотелось увидеть вылет Испании и Германии!
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