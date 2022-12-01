Япония обыграла Испанию и выиграла группу, а подопечные Луиса Энрике стали вторыми

Сборная Японии вновь добилась волевой победы над европейской топ-сборной. Испанцы вели в счёте, но пропустили дважды и ничего не смогли придумать. И всё же этот результат позволил подопечным Луиса Энрике выйти в плей-офф.

Развязка в группе Е на чемпионате мира была одной из самой интригующих на чемпионате мира. Все четыре команды имели шансы на продолжение борьбы, причём фавориты Испания и Германия всерьёз рисковали остаться без плей-офф. В заключительном матче подопечные Луиса Энрике встречались с японцами, и для попадания в следующий этап их устраивала ничья. Что касается азиатской команды, то им нужно было побеждать. «Самураев» могла устроит ничья, но только при условии, что Коста-Рика и Германия также поделили бы очки.

На первых минутах испанцы забрали мяч, но японцы ответили активным прессингом и давлением. Европейцы не могли спокойно катать футбольный снаряд, а были вынуждены быстро играть в пас, чтобы не совершить потерю. В итоге именно азиаты создали первый опасный момент в матче. Мяч заметался по штрафной испанцев, отлетел в левую зону, откуда бил Ито, но чуть не попал в створ.

Испанцы ответили быстро. Сначала после навеса слева Мората выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше, да и судя по повтору, из офсайда. Однако японцы не уделили внимание форварду внимание. Спустя пару минут уже после навеса справа от Аспиликуэты всё тот же Мората головой пробил в цель.

После этого игра чуть успокоилась. Испанцы продолжали владеть мячом, но к воротам японцев не подходили. Лишь в середине тайма мяч попал к Морате, который слева с линии штрафной пробил, но Гонда спас. «Самураи» же и вовсе ничего не могли создать. Лишь за десять минут до перерыва Симон заигрался в своей штрафной, и Маэда с близкого расстояния едва не протолкнул мяч в цель.

У японцев ничего не получалось, и они активно собирали жёлтые карточки по ходу первого тайма. Испанцы же спокойно контролировали ход матча. В итоге на перерыв южане так и ушли с минимальным преимуществом. Однако уже в начале второго тайма счёт сравнялся. Японцы вновь начали половину с активного прессинга, перехватили мяч на чужой половине поля, и вышедший на замену Доан мощным ударом с линии штрафной «прошил» Симона.

Буквально тут же японцы забили и второй гол. После затяжной атаки Ито слева прострелил от лицевой, а Танака внёс мяч в пустые ворота с пары метров. Судьи изначально гол не засчитали, но после долгого просмотра видеоассистенты признали, что футбольный снаряд в момент передачи не вышел за пределы поля, и гол был засчитан.

Испанцы пытались взвинтить темп, но теперь уже японцы действовали аккуратно и пытались отвечать контратаками. При этом подопечные Луиса Энрике к штрафной «самураев» толком не могли подойти. При этом за двадцать минут до конца матча испанцы на какое-то время в режиме онлайн упали на третье место.

Время шло, но на поле ничего не менялось. Испанцы контролировали мяч, но смысла от этого не было. Лишь на последней минуте Ольмо и Ферран разыграли стеночку в штрафной японцев, но удар первого с близкого расстояния Гонда забрал намертво.

Таким образом, сборная Японии заняла первое место в группе Е. Теперь в 1/8 финала ей 5-го декабря предстоит встреча с командой Хорватией. Что касается испанцев, то они заняли второе место в группе Е. Теперь в 1/8 финала им 6-го декабря предстоит встреча со сборной Марокко.