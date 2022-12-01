Сборная Японии отыгралась в матче с Испанией и вышла на второе место

На чемпионате мира по футболу начались вторые таймы в матчах группы Е. И сразу же ситуация в квартете запуталась, так как сборная Японии отыграла гол у Испании. Азиатская команда отобрала мяч благодаря слаженной работе в прессинге, и Рицу Доан с линии штрафной поразил ближний угол ворот.

Счет стал 1:1. При этом испанцы остаются лидерами, а второе место делят команды Японии и Германии, и «бундестим» на эту минуту вылетает, так как в первом туре проиграл азиатам.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.