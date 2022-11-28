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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гаджи Гаджиев: «Испания имеет больше шансов решить глобальные задачи, чем Германия» эксклюзив

28 Ноября 2022 • 11:58 Комментировать
Коста-Рика
...
Германия
1 24.00 X 9.00 2 1.12
01.12 22:00

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче сборных Испании и Германии.

- Матч Германии с Испанией оправдал ваши ожидания?

- «Да. Обе команды заметно омолодились. Испания развивается в своём направлении, основой которого является надёжный контроль мяча. В сложных ситуациях они пытаются сохранять мяч, и порой это получается чрезмерно рискованно. Пару раз немцы могли забить в таких ситуациях. Испанцы не изменяют своему направлению – сохраняют контроль в очень сложных ситуациях, но если теряют его, то вероятность того, что соперник забьёт – очень высока. Тем более с немцами, которые известны тем, что играют всегда до конца. При любой ситуации они умеют держать удар».

- Вы увидели это и в матче с Испанией?

- «В один момент казалось, что у Германии вообще нет шансов отыграться, потому что испанцы мало того, что забили, так ещё и владели мячом. Отнять его и забить было крайне сложно, но за счёт высокого прессинга немцы стали чаще отнимать мяч на половине поля соперника. Тот гол, который они забили, пришёл отсюда. Они недалеко от средней линии отобрали мяч, провели быструю атаку и забили. В длительном контроле мяча Германия не могла конкурировать с испанцами, но за счёт того, что при отборе они быстро переходили в атаку, шансы появлялись».

- Один из которых реализовали.

- «Испанцы не успели перегруппироваться. Плюс они сделали замену левого защитника незадолго до этого. Он ещё не вошел в игру. В итоге быстрый прорыв, а затем выход один на один. Правда, было не просто забить. Пришлось это делать под углом».

- Сборная Испании больше понравилась по игре?

- «Она была ближе к победе. Но и нельзя сказать, что немцы не заслуживали одного очка. Испанцы понравились больше по ощущениям, если говорить о том, насколько эффективно и надёжно действует команда, какой уровень мастерства отдельных игроков, насколько они организованы и физически хорошо готовы».

- Какие выводы можно сделать по этой игре?

- «Выводы могут быть только локальные. Если говорить о решении глобальных задач, то у испанцев больше шансов на это. Их перспективы выше, но мы не раз видели, когда команды менее зрелищные в итоге добивались большего результата за счёт высоких морально-волевых качеств и физической готовности».

- Почему немцы выступают на этом чемпионате так невзрачно? Чего им не хватает?

 - «На прошлом чемпионате мира они не вышли из группы. Но у них есть определённая психологическая устойчивость, мощь, готовы они сейчас хорошо. По матчу с Испанией нельзя сказать, что они выглядели невзрачно. Тем более, им удалось переломить ход встречи. Если в начале матча они не могли отнять мяч у испанцев и те доходили до ворот соперника легко, то во втором тайме немцы часто совершали отборы. Отыграться в этой ситуации было крайне непросто, но они смогли это сделать. Да и по матчу с Японией не могу сказать, что немцы выглядели блекло. Они могли забить не один, и не два мяча. Были штанги, но подвела их тогда не характерная для них черта».

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- Какая?

- «Они всегда играли надёжно, не позволяли себе небрежности, а в том матче были моменты, когда имея гол в запасе, они начали демонстрировать своё эго, а надо было просто играть в футбол. Иначе команда начнёт распадаться на отдельные части. Чувство собственного превосходства мешает доигрывать каждый эпизод до конца. Это влияет на результат и показывает отношение к сопернику. Сперва может показаться так, что это ни на что не влияет, но на самом деле, это имеет очень большое значение».

- Германии для выхода из группы надо побеждать Коста-Рику в два мяча. Это реально для такой сборной Германии?

- «Они могут обыграть костариканцев. Это самая слабая команда в группе. По крайней мере, Япония, которая тоже не превосходит немцев и испанцев, уступила Коста-Рике не по игре. Вполне реально немцам добиться нужного результата».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Гаджи Гаджиев Чемпионат Испании
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