Сборная Японии уже обыгрывает Испанию

Сборная Японии, как и в первом туре чемпионата мира, удивляет игрой во втором тайме. Азиатская сборная проиграла первую половину испанцам со счетом 0:1, но после перерыва забила уже два гола подряд и ведет 2:1. На 54-й минуте после прострела от лицевой линии Ао Танака буквально с метра отправил мяч в сетку. Взятие ворот засчитано, так как во время голевой передачи мяч не покинул пределы поля, как казалось ранее.

Турнирная таблица: Япония (6), Испания (4), Германия (4), Коста-Рика (3).

Немного конспирологии: испанцам выгоднее занять второе место, чтобы получить лучшую сетку плей-офф.