Луис Энрике: «Мы не уступим первое место ради избежания встречи с Бразилией»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не собирается избегать встречи со сборной Бразилии на стадии четвертьфинала.

Все коллективы квартета Е претендует на выход в 1/8 финала перед последним туром, и Луис Энрике уверяет, что думать о раскладах в плей-офф сейчас нет смысла.

«Любая из четырёх команд может выйти из группы – Коста-Рика тоже способна обыграть Германию. Мы не собираемся думать о сетке плей-офф, для нас неважно, сыграем ли мы с Бразилией в четвертьфинале. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы обыграть Японию и финишировать первыми в группе», – сказал наставник испанцев на пресс-конференции.