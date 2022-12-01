Лапорт: «Я не фанат футбола, иногда даже не знаю, во сколько играет «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Лапорт рассказал о своём отношении к футболу.

По словам 28-летнего футболиста, он не фанат этого вида спорта и зачастую даже не знает, в какое время начинаются матчи с участием его команды.

«Честно говоря, я не смотрю много матчей. Бывает, что мне звонит моя семья, чтобы узнать, когда начнётся игра, а я не знаю, что ответить», — заявил Лапорт.

Напомним, что Лапорт представляет свою национальную сборную на чемпионате мира в Катаре. После двух туров группового этапа турнира Испания возглавляет квартет E, набрав четыре очка. Свой следующий матч подопечные Луиса Энрике проведут сегодня, 1 декабря, против Японии. Начало — в 22:00 по московскому времени.