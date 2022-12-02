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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Япония выиграла два матча на ЧМ, уступая к перерыву

02 Декабря 2022 • 00:22 Комментировать
Япония
2:1
Испания
окончен

Япония вошла в тройку команд, которые на матчах чемпионата мира дважды уступали к перерыву, а после побеждали. И всё это в рамках одного мундиаля.

До этого таким могли похвастаться только бразильцы в 1938 году и немцы на мундиале 1970 года.

Накануне сборная Японии обыграла команду Испании (2:1) и вышла в плей-офф катарского турнира с первого места. Притом после первого тайма японцы уступали. Также было и в матче со сборной Германии в первом туре, когда к перерыву азиаты тоже проигрывали.

В активе «самураев» шесть очков. На втором месте в плей-офф пробилась команда Испании, так как опередила сборную Германии по разнице дополнительных показателей.

В 1/8 финала сборная Японии сыграет со вторым местом группы F - сборной Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
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