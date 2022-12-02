Шалимов: «Не думаю, что Испания специально проиграла Японии»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о результате вчерашнего матча группового этапа чемпионата мира – 2022 между сборными Испании и Японии. «Красная фурия» потерпела сенсационное поражение со счетом 1:2.

«Некоторые считают, что Испания специально проиграла Японии для более легкой сетки? Они могут и Марокко проиграть. Думаю, Испания точно не занималась такими вещами», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Испания финишировала в своей группе на втором месте и сыграет в первом раунде плей-офф против сборной Марокко. В свою очередь Япония, занявшая первую строчку, получила в соперники Хорватию.