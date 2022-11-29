Орещук рассказал, какие сборные он видит фаворитами ЧМ-2022

Футбольный менеджер Роман Орещук ответил на вопрос о фаворитах чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«В первую очередь понравились французы, сумасшедшая машина. Вроде нет таких лидеров, как Бензема, Канте и Погба, но играют так, будто их и не существовало», — заявил Орещук Metaratings.

Функционер отметил, что ему понравилась сборная Бразилии, у которой видна тренерская рука. Помимо этого, есть Испания, но у них молодая команда, которую вряд ли хватит надолго, добавил Орещук.

Бразилия и Франция уже обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира, а испанцам предстоит бороться за выход в плей-офф в последнем туре группового этапа в матче с Японией (1 декабря).