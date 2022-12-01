Адебайор назвал точный счёт матча Япония - Испания

Бывший нападающий мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал, что думает по поводу грядущего противостояния сборных Японии и Испании в третьем туре групповой стадии чемпионата мира – 2022.

«Матч будет жестким. Японцы очень дисциплинированы и на поле, и за его пределами. У них хорошая командная игра. Но, думаю, победит Испания. Не знаю, кто забьет, но счет будет 0:1», - цитирует Адебайора «РБ Спорт».

Матч пройдет 1 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи испанцы лидируют в группе, а японцы идут на второй строчке.