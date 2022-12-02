Флик – о вылете Германии: «Мы должны винить себя, а не Испанию»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался после провала своей команды.

Победы над Коста-Рикой хватило бы немцам для выхода в 1/8 финала в случае победы Испании в параллельном матче с Японией, однако испанцы оступились (1:2), оставив ни с чем команду Флика.

«Нашему разочарованию нет предела, но я не могу обвинять в вылете сборную Испании. Я никогда не ищу причины проблем в других командах. Нам нужно винить только самих себя – у нас было предостаточно голевых моментов в матчах с Японией и Испанией. Реализуй мы их – и всё сложилось бы в нашу пользу», – отметил наставник сборной Германии.