Фабрегас: «Испания не относится к фаворитам ЧМ-2022»

Бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас считает, что его соотечественникам будет трудно завоевать трофей.

В последнем туре группового этапа испанцы встретятся со сборной Японии. На данный момент команда Луиса Энрике лидирует в квартете с четырьмя набранными очками.

«В нынешней сборной Испании очень много молодых игроков. Оценивая индивидуальное мастерство, никто не считает команду одним из фаворитов турнира, но уровень игры – это другое. Я верю в ребят и буду поддерживать их до конца, но тоже считаю, что Испания не входит в число фаворитов. В 2010 году всё было иначе, но и давления тогда было гораздо больше, чем сейчас», – заявил в интервью DAZN полузащитник.