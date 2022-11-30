Карвахаль: «Поменял бы я один из титулов Лиги чемпионов на чемпионат мира? Конечно, у меня их 5»

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль признался, что готов поменять один из титулов Лиги чемпионов на чемпионат мира. Напомним, футболист ещё не выиграл ни одного трофея в составе сборной Испании.

«Поменял бы я один из титулов Лиги чемпионов на чемпионат мира? Конечно, ведь у меня их 5», – заявил Карвахаль на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне Карвахаль выиграл свой пятый трофей Лиги чемпионов. На этом чемпионате мира сборная Испания пока набрала четыре очка в первых двух турах группового этапа, сначала разгромив Коста-Рику 7:0, а затем сыграв вничью 1:1 с Германией. В последнем туре команда Луиса Энрике сыграет с Японией.