Испания поможет Германии: кто выйдет из группы Е на чемпионате мира

В первый вечер зимы на чемпионате мира пройдут заключительные матчи в группе Е. Сборная Германии на текущий момент занимает последнее место в этом квартете. Каковы шансы Бундестим избежать провала? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о турнирных раскладах.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Испания 2 1 1 0 8 1 +7 4 2 Япония 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Коста-Рика 2 1 0 1 1 7 -6 3 4 Германия 2 0 1 1 2 3 -1 1

Япония – Испания

Коста-Рика – Германия

Равенство очков

Для начала разговора не лишним будет заглянуть в регламент. При равенстве очков команды первым делом сравниваются по общей разности мячей. Дальше, если нужно, в ход идёт общее количество забитых голов, а уже потом – личные встречи. После этого идут очки фэйр-плей, а в крайнем случае бросается жребий.

Турнирные расклады

Сборная Испании ещё не обеспечила себе место в плей-офф, но команда очень близка к получению путёвки. Если «красная фурия» обыграет Японию, она, понятное дело, сохранит за собой первую строчку. Финишировать первыми испанцы могут даже при ничьей, если в параллельном поединке не выиграет Коста-Рика. А вот если при ничьей Испании Коста-Рика обыграет Германию, то команда Луиса Энрике финиширует второй.

Если Испания вдруг проиграет Японии, то она может выйти в плей-офф со второго места. Это произойдёт, если Коста-Рика не обыграет Германию. Чтобы испанцы вылетели при ничьей в параллельном матче, они должны проиграть японцам с разностью как минимум в 13 голов. А чтобы Испания проиграла и вылетела при победе Германии над Коста-Рикой, результаты тоже должны быть невероятными, чтобы немцы обошли испанцев по разности голов (сейчас у них -1 и +7 соответственно) или следующим критериям.

Сборная Японии точно выйдет в плей-офф, если обыграет Испанию. Если при этом Коста-Рика не обыграет Германию с невероятной разницей голов (как минимум в 7 голов), то японцы финишируют первыми.

Для выхода в 1/8 финала со второго места Японии хватит ничьей с Испанией, если параллельный матч тоже завершится вничью, или если Германия обыграет Коста-Рику, но не с таким счётом, при котором обойдёт японцев по разности голов (сейчас у «самураев» 0, а у Бундестим -1).

Если Япония проиграет Испании, то точно не выйдет в плей-офф.

Сборная Коста-Рики получит билет в 1/8 финала, если обыграет Германию. Чтобы занять первое место, костариканцам, помимо своей победы, нужна ничья Испании и Японии. В теории Коста-Рика может финишировать первой в случае своей победы и победы Японии, но едва ли возможен расклад, при котором костариканцы в итоге будут иметь лучшие или идентичные показатели голов (сейчас у них -6, а у «самураев» 0).

При ничьей с Германией сборная Коста-Рики займёт второе место, если Испания обыграет Японию, или если японцы обыграют испанцев с разницей как минимум в 13 голов.

Сборная Германии занимает последнее место в группе, но при этом имеет довольно хорошие шансы на выход в плей-офф со второго места (первое занять невозможно). Испанцы должны помочь. Команде Ханса-Дитера Флика хватит любой победы над Коста-Рикой, если Испания обыграет Японию.

Если испанцы и японцы сыграют вничью, Германии нужно будет обыгрывать Коста-Рику с таким счётом, чтобы иметь лучшие показатели голов по сравнению с Японией. Сейчас у немцев разность голов 2:3, а у японцев – 2:2. То есть если «самураи» играют 0:0, то Бундестим даже хватит победы в один мяч. Лучше выигрывать в два мяча и не считать голы при таком раскладе, ибо тут есть варианты. Кстати, если показатели голов у Германии и Японии будут идентичными (такое возможно, если, например, японцы сыграют 1:1, а немцы выиграют 1:0), то выше финишируют «самураи» за счёт победы в очной схватке.

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В теории сборная Германии может выйти в 1/8 финала при своей победе и победе Японии, но всё должно сложиться так, чтобы показатели голов у немцев в итоге оказались лучше, чем у испанцев (сейчас у них -1 и +7 соответственно). Это маловероятно.

Подготовил Александр Тихий.