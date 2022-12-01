Нойер готовится установить вратарский рекорд на чемпионатах мира

Голкипер немецкой сборной Мануэль Нойер сегодня сыграет свой 19-й матч на чемпионате мира – и это станет новым рекордом среди вратарей. Доселе Нойер делил этот рекорд с бразильским кипером Клаудио Таффарелом, они сыграли по 18 матчей, равно как и немец Зепп Майер. По 17 матчей у четырех киперов - это Питер Шилтон, Икер Касильяс, Дино Дзофф, а также Фабьен Бартез.

Следить за событиями игры между сборными Германии и Коста-Рики в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.