Андронов дал прогноз на матч Коста-Рика - Германия

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился своим мнением о матче сборных Коста-Рики и Германии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Класс команд несопоставим, Германия должна реализовать преимущество, которое у нее есть. Предлагаю ставку с форой (-2,5) на Германию. Уверенность 8 по 10-балльной системе», - передает слова Павлюченко «РБ Спорт».

Встреча между командами Германии и Коста-Рики состоится в четверг, 1 ноября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Перед этой игрой немцы занимают последнее место в группе, а соперники идут на третьей строчке.