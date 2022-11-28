Лам: «Не поставил бы Фюллькруга в стартовый состав сборной Германии, несмотря на забитый гол»

Бывший защитник «Баварии» Филипп Лам поделился мнением об игре нападающего сборной Германии Никласа Фюллькруга в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Испании (1:1). Напомним, что 29-летний форвард забил единственный мяч немецкой команды в прошедшей встрече.

Лам признался, что несмотря на забитый гол, он бы всё равно не хотел видеть Фюллькруга в стартовом составе сборной. Поскольку Германия обладает более талантливыми игроками, а форвард «Вердера» хорошо себя проявляет, выходя со скамейки запасных.

«Он — отличный вариант, когда команде нужно переломить ход встречи», — цитирует Лама Redaktions Netzwerks Deutschland.

Свой следующий матч сборная Германии проведёт 1 декабря против Коста-Рики. Начало — 22:00 по московскому времени.