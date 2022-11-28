Сане: «Моё колено уже в порядке, я готов начинать матчи в старте»

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане заявил, что уже готов выходить в стартовом составе. Напомним, что из-за травмы колена футболист мюнхенской «Баварии» пропустил матч первого тура группового этапа чемпионата мира с Японией. Зато во вчерашней игре с Испанией вингер появился на поле во втором тайме с замены.

«Моё колено уже в порядке, я готов начинать матчи в старте», – заявил Сане в интервью после матча с Испанией, который завершился вничью со счётом 1:1.

После двух туров группового этапа чемпионата мира на счету у сборной Германии одно очко. Для выхода в плей-офф немцам нужно минимум в два мяча обыгрывать в последнем туре Коста-Рику, а также надеяться на победу Испании в матче с Японией.