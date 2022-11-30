Агент высказался о возможном переходе нападающего сборной Германии в «Зенит»

Гюнтер Нойхауз, агент нападающего «Вердера» и сборной Германии Никласа Фюллькруга, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

Агент усомнился в том, что 29-летний форвард захочет перейти в петербургский клуб после чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

«Если честно, не думаю, что «Зенит» будет выбором для Никласа», — цитирует Нойхауза «РБ Спорт».

Напомним, что в матче 2-го тура группового этапа мундиаля против Испании (1:1) Фюллькруг сумел отметиться забитым голом. Действующий контракт немца с «Вердером» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Фюллькруг провёл 14 матчей, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.