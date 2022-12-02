​Ван дер Ваарт назвал Зюле «немецким Магуайром»

Национальная сборная Германии провалилась на чемпионате мира – 2022. Команда Ханса-Дитера Флика не смогла преодолеть групповой барьер, финишировав ниже Японии и Испании.

Известный в прошлом нидерландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт после вылета Германии раскритиковал защитника команды Никласа Зюле.

«У Германии проблемы с обороной. Никлас Зюле не является игроком мирового уровня. Он – немецкий Гарри Магуайр», - высказался Магуайр для телеканала NOS.

На следующий крупный футбольный турнир сборная Германии уже пробилась. Чемпионат Европы – 2024 будет проходить на немецкой земле.