Хайнер: «Уверен, Мусиала ещё забьёт на этом чемпионате мира»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер убеждён, что полузащитник Джамал Мусиала ещё успеет забить за сборную Германии на этом чемпионате мира. Напомним, на счету хавбека пока всего один ассист в двух матчах группового этапа.

Я уверен, что Джамал ещё забьет свои голы на этом чемпионате мира. Но даже если он не забивает, болельщики получают много радости и удовольствия от просмотра его игры», – заявил Хайнер в интервью журналисту Филиппу Кесслеру.

На счету Мусиалы в нынешнем сезоне 9 голов и 6 результативных передач в чемпионате Германии – это уже больше, чем за всю предыдущую кампанию. Сейчас Джамалу всего 19 лет.