Гол Ельцина и пиррова победа Германии: Коста-Рика три минуты была в плей-офф, но в итоге осталась последней

Сборные Германии и Коста-Рики сошлись в рамках группового турнира ЧМ-2022.

Несмотря на ужасающий старт сборная Германии сохраняла хорошие шансы на плей-офф перед последним туром. Для этого всего-то нужно было обыграть Коста-Рику (лучше – крупно), случайно щёлкнувшую японцев в прошлом туре, и дождаться солидарности от Испании, которой для уверенного первого стоило бы обыграть Японию или хотя бы сыграть с ней вничью. Такой расклад вовсе не казался чем-то нереальным.

Флик естественно выпустил максимально мощный состав: Мюллер, Сане, Гнабри, Мусиала, Горецка, Гюндоган, да даже Киммих и Рюдигер – все они с первых минут были нацелены только на атаку и на уничтожение соперника. И уже на второй минуте случился опаснейший удар Мусиалы. Под перекладину летел мяч – Кейлор Навас спас и моментально понял, что сегодня ему будет сложно. А через две минуты Джамал ещё раз пальнул в голкипера – уже из офсайда и с острого угла.

Долго не пришлось ждать первого гола. Уже на 10-й минуте гиперактивный Мусиала запустил по флангу Раума, тот в касание навесил, а Серж Гнабри легко кивнул под штангу. Кейлор Навас даже не дернулся - 0:1. Далее немцы дали передышку костариканцам, позволив тем даже провести пару подходов к воротам заскучавшего Нойера, но ничего даже похожего на опасную ситуацию не случилось.

Правда, немцы тоже будто заснули. Атакующие скорости сильно упали, ярких мыслей замечено не было. Теперь сборная Коста-Рики отбивалась достаточно спокойно, нервных моментов у ворот Кейлора Наваса практически не возникало. Разве что Гнабри неплохо развернулся в штрафной площади и стрельнул в дальнюю «девятку», но в створ ворот не попал. На это ответил Рюдигер, подаривший мяч Фуллеру, и только феноменальная реакция Нойера спасла сборную Германии от серьезных проблем.

Но не мог Мануэль спасать постоянно. На исходе часа игрового времени костариканцы пробежались правым флангом, Фуллер опасным ударом замкнул кросс, Нойер отразил мяч чуть в сторону, а Ельцин Техеда первым подоспел на добивание – 1:1! Да, после этого немцы включились, но было уже поздно. Джамал Мусиала влетел в штрафную площадь с левого края, пальнул в дальний и попал в штангу. Через пару минут Рюдигер замыкал прострел Киммиха и пробил уже в другую штангу. Звон каркаса ворот счёт не изменил, а Мусиала ещё одним обводящим ударом влепил в штангу. Три раза подряд.

Но голы ещё были. Два за три минуты: Хуан Варгас после фланговой подачи пробил в Нойера, но падая встал на пути мяча, который от футболиста из Коста-Рики и заскочил в сетку. А немцы через центр штрафной площади разыграли: Фюллькруг одним касанием подправил мяч на Хаверца, а Кай с шести метров расстрелял голкипера – 2:2. Следом мог забивать и сам Никлас, но с трех метров не смог пробить мимо Кейлора Наваса, в одиночку выигравшего выход два в ноль.

Но победу Германия всё-таки добыла. Шикарный кросс с правого края выдал Серж Гнабри, из глубины набежал Кай Хаверц и в касание пробил в угол – 2:3. А потом и шедевральная диагональ Киммиха дошла до Сане, тот грудью сбросил на Фюллькруга, которому осталось с метра вонзить мяч в ворота – 2:4. Сумасшедший матч выдали сборные Германии и Коста-Рики, но в итоге недовольны обе команды. Коста-Рика завершила ЧМ-2022 на последнем месте в группе, а немцы не сумели забить на уровне испанцев и поэтому вылетели.