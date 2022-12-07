В Германии назвали главную проблему сборной при Флике

Рулевой сборной Германии Ханс-Дитер Флик, по данным источника, не смог добиться единства в коллективе.

Команда разделилась на два лагеря – представители «Баварии» и все остальные. Как сообщает Bild, специалиста обвиняли в предвзятом отношении к игрокам мюнхенского клуба, что привело к расколу внутри коллектива. Такое положение дел стало проблемой ещё до начала турнира, но лишь усугубилось после первого матча против Японии, в котором команда потерпела неожиданное поражение (1:2).

Сборная Германии набрала четыре очка по итогам групповой стадии, уступив вторую строчку Испании из-за худшей разницы голов. Первое место осталось за японцами, которые набрали шесть очков.