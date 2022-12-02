Германия не вышла из группы на втором ЧМ кряду – ранее была серия из 16 выходов подряд

Сборная Германии провела второй подряд провальный чемпионат мира.

Коллектив Ханса-Дитера Флика одолел Коста-Рику (4:2), но из-за результата параллельного матча Японии и Испании (2:1) остался без путёвки в 1/8 финала. Таким образом, немецкая национальная команда, традиционно считающаяся одним из фаворитов всех крупных турниров, не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира во второй раз подряд. Примечательно, что в период с 1954 по 2014 год Германия неизменно добивалась успеха в первой стадии, выходя из группы в 16 розыгрышах кряду.

Победителем квартета Е стала сборная Японии, набравшая 6 очков. Испания опередила Германию благодаря лучшей разнице голов.