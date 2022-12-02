Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Argentina Аргентина 6 Polsha Польша 4 Meksika Мексика 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3
Группа D
Franciya Франция 6 Tunis Тунис 4 Avstraliya Австралия 3 Daniya Дания 1
Группа E
Yaponiya Япония 6 Ispaniya Испания 4 Germaniya Германия 4 Kosta-Rika Коста-Рика 3
Группа F
Marokko Марокко 7 Horvatiya Хорватия 5 Belgiya Бельгия 4 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Германия не вышла из группы на втором ЧМ кряду – ранее была серия из 16 выходов подряд

02 Декабря 2022 • 00:18 Комментировать (1)
Коста-Рика
2:4
Германия
окончен

Сборная Германии провела второй подряд провальный чемпионат мира.

Коллектив Ханса-Дитера Флика одолел Коста-Рику (4:2), но из-за результата параллельного матча Японии и Испании (2:1) остался без путёвки в 1/8 финала. Таким образом, немецкая национальная команда, традиционно считающаяся одним из фаворитов всех крупных турниров, не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира во второй раз подряд. Примечательно, что в период с 1954 по 2014 год Германия неизменно добивалась успеха в первой стадии, выходя из группы в 16 розыгрышах кряду.

Победителем квартета Е стала сборная Японии, набравшая 6 очков. Испания опередила Германию благодаря лучшей разнице голов.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Чемпионат Мира
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sagittarius
02 Декабря 2022 в 00:25
И тут я, как болельщик Италии пустился в размышления: что лучше, обocpaться, не попав на ЧМ или уже попав на него, таки обocpaться?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Канада Канада
Марокко Марокко
1
2
3.30 3.30 2.30
Видео
Окончен
Хорватия Хорватия
Бельгия Бельгия
0
0
4.00 3.60 1.95
Видео
Окончен
Коста-Рика Коста-Рика
Германия Германия
2
4
11.00 5.20 1.32
Видео
Окончен
Япония Япония
Испания Испания
2
1
11.00 5.50 1.30
Видео
02.12.22 в 18:00
Гана Гана
Уругвай Уругвай
5.20 3.60 1.75
Видео
02.12.22 в 18:00
Южная Корея Южная Корея
Португалия Португалия
7.50 4.15 1.50
Видео
02.12.22 в 22:00
Сербия Сербия
Швейцария Швейцария
2.85 3.35 2.55
Видео
02.12.22 в 22:00
Камерун Камерун
Бразилия Бразилия
9.50 5.10 1.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Декабря
01:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик – о вылете Германии: «Мы должны винить себя, а не Испанию»
01:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хаверц стал лучшим игроком матча Германии и Коста-Рики
01:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Быстров - о провале Германии на ЧМ-2022: «Устроят в самолёте свой петушиный чемпионат»
01:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике – о втором месте сборной Испании: «Я раздражён, нам нечего праздновать»
00:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Проиграв японцам, испанцы с немцами установили антирекорд чемпионатов мира
00:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике: «Япония могла забить больше, если бы захотела»
00:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Куртуа - о провале Бельгии на ЧМ-2022: «Мы не золотое поколение»
00:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бускетс: «Испания не выбирала соперника по плей-офф» 1
00:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мюллер намекнул на уход из сборной Германии
00:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мусиала установил рекорд ЧМ по касаниям в чужой штрафной
00:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Футболист сборной Испании установил рекорд чемпионатов мира по количеству передач
00:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Япония выиграла два матча на ЧМ, уступая к перерыву
00:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Германия не вышла из группы на втором ЧМ кряду – ранее была серия из 16 выходов подряд 1
00:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Александер-Арнольд ответил своим критикам: «Людям лень думать»
00:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Японцы установили антирекорд по владению мячом в победном матче ЧМ
Все новости
Рекомендуем