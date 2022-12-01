Сборная Германии забила Коста-Рике уже на 10-й минуте

Сборная Германии играет против костариканцев в заключительном матче группового раунда. «Бундестим» после стартовых неудач остро нуждается в победе, тем более, что соперник не столь грозный, как предыдущие. Уже на 10-й минуте американцы провалились в обороне, последовал навес с левого фланга от Давида Раума, и Серж Гнабри головой от ближнего угла вратарской зряче срезал мяч в дальнюю часть ворот.

Счет стал 1:0, сборная Германии на эту минуту с 4 очками теснит сборную Японии со второго места. Лидирует испанская команда. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.