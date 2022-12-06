Бирхофф уволен с поста генерального менеджера сборной Германии

Оливер Бирхофф покинул пост генерального менеджера сборной Германии, о чём сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что организация хотела сделать автора победного гола в финале Евро-1996 ответственным за второй подряд вылет с чемпионата мира после групповой стадии.

Свою должность в немецкой сборной Бирхофф занимал с 29 июля 2004 года. Контракт бывшего нападающего «Гамбурга» и «Милана» был рассчитан до домашнего чемпионата Европы в 2024 году. Преемник Оливера пока что не был объявлен.