Гюндоган рассказал, в чём проблемы Германии – команда не вышла из группы

Сборная Германии на втором подряд чемпионате мира не смогла выйти из группы. Команда Ханса-Дитера Флика заняла второе место в квартете, пропустив вперёд Испанию и Японию. Полузащитник Бундестим Илкай Гюндоган раскрыл проблемы немецкой национальной команды.

«Мы слишком легко пропускаем голы, слишком легко теряем мячи и слишком легко упускаем голевые моменты. Мы должны присмотреться к самим себе. Может, мы не сделали всё возможное как команда, а может по отдельности. Каждый должен посмотреть в зеркало и сказать, что он сделал недостаточно», - рассказал Гюндоган журналистам.

Следующий крупный турнир для Германии будет домашним – страна примет Евро-2024.