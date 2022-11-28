Киммих: «Чувствуем, что с определённой удачей мы могли бы победить»

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих считает, что его команда вполне могла обыграть Испанию во вчерашнем матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Напомним, поединок закончился вничью 1:1.

«Мы знали, что нам придётся очень много бежать. Также мы знали, что нам придётся страдать из-за их качественной позиционной игры. Мы до сих пор чувствуем, что у нас были лучшие шансы. Не покидает ощущение, что при определённой удаче мы могли бы выиграть этот матч», – заявил Киммих в интервью после игры.

Теперь для выхода из группы немцам нужно обыгрывать Коста-Рику в последнем туре и параллельно надеяться на поражение Японии в матче против Испании.