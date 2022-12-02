Мусиала установил рекорд ЧМ по касаниям в чужой штрафной

Атакующий полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала установил рекорд чемпионатов мира по касаниям в чужой штрафной. Их у него в матче с командой Коста-Рики набралось 24, сообщает Opta.

Правда, усилия Мусиалы и победа «бундестим» (4:2) не помогли немцам пройти в плей-офф. Сборная Германии финишировала на третьем месте с четырьмя очками, пропустив вперёд с тем же числом баллов сборную Испании. Первая в квартете Е – сборная Японии. У азиатской команды шесть очков. Замкнула квартет Е сборная Коста-Рики – три очка.

В 1/8 финала сборная Японии встретится с командой Хорватии, а испанцы сразятся с марокканцами.