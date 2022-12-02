Флик ответил на вопрос о своём будущем после провала сборной Германии на ЧМ-2022

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал, сохранит ли свой пост после неудачного катарского мундиаля.

Сборная Германии финишировала третьей в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев выйти в 1/8 финала на втором чемпионате мира кряду. Перед сегодняшним матчем Флик заявил, что хотел бы продолжить работу в национальной команде при любом исходе, и после завершения поединка журналисты вновь задали тренеру вопрос о будущем: «Сложно ответить на это сейчас, сразу после того, как мы вылетели. Этот вопрос будет решён скоро. Увидим в ближайшее время», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо 57-летнего специалиста, контракт которого рассчитан до 2024 года.