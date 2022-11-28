Германия впервые в истории провела первые два матча ЧМ без побед

Сборная Германии установила историческое достижение. Правда, не таких прорывов ждут фанаты «бундестим» от своих кумиров в Катаре. Команда впервые в своей истории не одержала ни одной победы в первых двух матчах на чемпионате мира.

Отметим и ещё один грустный факт: немцы ни разу не играли на ноль в восьми официальных матчах команды в 2022 году.

Напомним, 27 ноября сборная Германии сыграла вничью со сборной Испании. На гол Альваро Мораты ответил Никлас Фюллькруг.

Решающий матч в группе Е немцы проведут 1 декабря с командой Коста-Рики. Сборная из Центральной Америки сегодня победила сборную Японии – 1:0.