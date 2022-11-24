Педрероль: «Если Испания не выиграет чемпионат мира, это будет провал»

Журналист издания El Chiringuito TV Хосеп Педрероль прокомментировал победу сборной Испании в первом туре группового этапа чемпионата мира над Коста-Рикой. Напомним, «красная фурия» прошлась катком по своим соперникам со счётом 7:0.

«Я всё прочитал. У людей действительно возникло чувство эйфории в связи с результатом национальной команды. Если Испания не выиграет чемпионат мира, теперь это будет провал», – написал журналист у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, что во втором туре Испания сыграет с Германией. Если в другом матче группы Япония обыграет Коста-Рику, а немцы не возьмут три очка, «бундестим» вылетит из чемпионата мира на групповом этапе во второй раз подряд.