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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Участие Сане в матче с Испанией ещё под вопросом

27 Ноября 2022 • 12:15 Комментировать
Испания
...
Германия
1 2.30 X 3.60 2 3.00
Через 9 ч. 26 мин.

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане вчера провёл полноценную тренировку со своей команды, но с перевязанным коленом. Решение об участии вингера в сегодняшнем поединке с Испанией до сих пор остаётся под вопросом. Об этом сообщает журналист Керри Хау в социальных сетях.

Напомним, Сане пропустил матч первого тура группового этапа чемпионата мира, где «бундестим» проиграли Японии со счётом 1:2. Футболист до сих пор испытывает последствия от травмы, которую получил ещё в расположении мюнхенской «Баварии».

На счету Сане 5 голов и три результативные передачи в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Лерой Сане
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