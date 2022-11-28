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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Флик – о ничьей с Испанией: «Очень интересный матч, команды явно порадовали зрителей»

28 Ноября 2022 • 01:10 Комментировать
Испания
1:1
Германия
окончен

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик доволен ничьей в матче против Испании, добытой в концовке (1:1).

В активе немецкой команды всего одно набранное очко перед матчем заключительного тура против Коста-Рики.

«Это была очень интересная игра, команды явно порадовали всех зрителей. Отдельная похвала моим игрокам, которые боролись до конца. Сегодняшний результат – лишь первый шаг, решающее усилие на пути в 1/8 финала мы должны совершить в следующем поединке против Коста-Рики.

Я читал различные слухи, но у нас нет никаких проблем с атмосферой, в нашем коллективе все отлично ладят. Горжусь сегодняшним выступлением. Игроки проявили характер», – сказал Флик в послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Испании Ханс-Дитер Флик
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