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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Хави сегодня будет наблюдать за игрой Гюндогана в матче между сборными Германии и Испании

27 Ноября 2022 • 12:33 Комментировать
Испания
...
Германия
1 2.30 X 3.60 2 3.00
Через 7 ч. 2 мин.

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес сегодня будет наблюдать за полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом, который выступит в составе сборной Германии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Испании.

Напомним, в конце сезона у Гюндогана заканчивается контракт с «Манчестер Сити». Пока неизвестно, собирается ли футболист продлевать своё сотрудничество с «горожанами». Ранее ходили слухи, что главный тренер клуба Хосеп Гвардиола хочет, чтобы Илкай остался в «Манчестер Сити» хотя бы ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне Гюндоган отметился в чемпионате Англии двумя голами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Сборная Германии Хави Эрнандес Илкай Гюндоган
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