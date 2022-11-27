Хави сегодня будет наблюдать за игрой Гюндогана в матче между сборными Германии и Испании

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес сегодня будет наблюдать за полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом, который выступит в составе сборной Германии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Испании.

Напомним, в конце сезона у Гюндогана заканчивается контракт с «Манчестер Сити». Пока неизвестно, собирается ли футболист продлевать своё сотрудничество с «горожанами». Ранее ходили слухи, что главный тренер клуба Хосеп Гвардиола хочет, чтобы Илкай остался в «Манчестер Сити» хотя бы ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне Гюндоган отметился в чемпионате Англии двумя голами и двумя результативными передачами.