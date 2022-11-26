Флик — о матче с Испанией: Мы отдадим на поле все силы, не сомневайтесь в этом

Рулевой сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался в преддверии матча с Испанией.

Флик заявил Marca, что Германия должна набраться смелости и не отходить от своих принципов игры, команда сделает все для достижения успешного результата и выхода в следующую стадию турнира.

Напомним, в матче первого тура чемпионата мира сборная Германии сенсационно проиграла Японии со счетом 1:2. В предстоящей встрече соперником немцев станет Испания, которая одержала победу над Коста-Рикой (7:0). Игра пройдет завтра, 27 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.