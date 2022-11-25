​Хаверц: «Я был полон ярости»

Сборная Германии провалила первый матч на чемпионате мира, проиграв Японии со счётом 1:2. Перед игрой против Испании комментарий на пресс-конференции дал игрок Бундестим Кай Хаверц.

«В последние несколько дней я был не в лучшем настроении. Я был полон ярости. Я могу понять тот негатив, который сейчас витает среди фанатов и СМИ. Я также знаю, что не все нас поддерживают. На этом турнире у нас может не быть той поддержки, к которой мы привыкли. В первой игре поддержки было мало, так что призываю фанатов поддержать нас в воскресенье», - сказал Хаверц.

Матч сборных Германии и Испании стартует 27 ноября в 22:00 по московскому времени.