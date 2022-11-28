Фюллькруг – первый после Гётце игрок, забивший за сборную Германии на ЧМ после выхода на замену

Нападающий Никлас Фюллькруг стал первым за долгое время игроком сборной Германии, забившим на чемпионате мира после выхода на замену.

Точный удар футболиста «Вердера» в поединке против Испании помог коллективу Ханса-Дитера Флика уйти от поражения на 83-й минуте (1:1). Согласно сведениям Opta, последним до сегодняшнего дня игроком, отличавшимся за сборную Германии на чемпионате мира после выхода на замену, был Марио Гётце, сделавший это в триумфальном для команды финале бразильского мундиаля 2014 года против сборной Аргентины.

Никлас Фюллькруг провёл всего три матча за немецкую национальную команду. На его счету два гола.