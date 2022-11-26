Ван Галь: «Энрике и Хави однажды были моими игроками, я очень горжусь ими»

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Галь оценил тренерские успехи Луиса Энрике и Хави Эрнандеса, которые ранее выступали под руководством специалиста в качестве игроков в составе каталонской «Барселоны».

«Энрике и Хави однажды были моими игроками, я очень горжусь ими и тем, где они сейчас находятся», – заявил ван Галь на пресс-конференции после ничьи со сборной Эквадором в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира.

Напомним, Энрике сейчас возглавляет сборную Испании, а ранее работал в «Роме» и «Барселоне», с которой выиграл Лигу чемпионов. Хави возглавляет «сине-гранатовых» уже год и сейчас помогает команде лидировать в Ла Лиге.